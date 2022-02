Ablaufdatum für Verbrenner : Jedes Opel-Modell soll es ab 2024 auch als E-Auto geben

Die Nachfrage nach E-Autos steigt. Die Menschen wollen sich klimagerechter fortbewegen, die Politik setzt mehr und mehr Limits. Darin sieht der Hersteller Opel eine Chance.

Der Autobauer Opel will in zwei Jahren jedes seiner Modelle als Elektroauto anbieten und in deutlich größere Reichweiten seiner Batteriefahrzeuge investieren. Kunden bekämen ab 2024 für jedes Opel-Modell ein elektrifiziertes Angebot, sagte Opel-Chef Uwe Hochgeschurtz der „Augsburger Allgemeinen“. „Durch die von der Politik gesetzten Rahmenbedingungen i...

