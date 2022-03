Elektrischer Kleinbus von VW : Im Test: Hat der ID Buzz mit dem Bulli noch etwas gemeinsam?

Touchscreen statt Pril-Blumen, Elektromotor statt Flower-Power: VW bringt nun endlich den ID Buzz heraus und schreibt die Bulli-Historie in die elektrische Zukunft fort. Wie gut ist den Wolfsburgern die Zeitreise gelungen?

VW dreht bei der Elektromobilität jetzt am großen Rad. Und das kann man nicht nur auf die mehr als zehn Milliarden Euro beziehen, die der Konzern in dieser Dekade in die Mobilitätswende steckt. Denn als bislang größtes Modell aus dem Modularen Elektrobaukasten MEB kommt bald der ID Buzz in den Handel. Fünf Jahre nach der gefeierten Studie geht er im So...

