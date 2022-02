Panorama : Helfer mit gelben Autos

Bestimmt hast du schon einmal ein gelbes Auto mit der Aufschrift ADAC gesehen. Der ADAC ist ein Verein für Autofahrer. Seine Fachleute helfen bei Pannen. Damit ist ein Schaden am Fahrzeug gemeint, der dafür sorgt, dass man nicht weiterfahren kann.

Wenn man dann den ADAC ruft, kommen die Helfer mit den gelben Autos. Mal können sie am Straßenrand helfen, mal müssen sie kaputte Autos abschleppen. Mehr als drei Millionen Mal mussten sie im letzten Jahr ausrücken. Das gab der Verein gerade in einem Bericht über seine Arbeit bekannt. Der ADAC sagte: Die Helfer werden mit Abstand am häufigsten wegen ei...

