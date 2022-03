Autobahnkreuz : Gefahrgut-Lastwagen umgekippt: Fahrer eingeklemmt

Am Autobahnkreuz Köln-West ist am Freitag ein Lastwagen mit Gefahrgut umgekippt. Der Fahrer sei eingeklemmt gewesen und von den Einsatzkräften durch die Dachluke des Führerhauses befreit worden, teilte die Feuerwehr mit. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Bei der Ladung handelte es sich nach Feuerwehrangaben um das chemische Lösungsmittel Butylacrylat. Die Flüssigkeit sei entzündbar und gesundheitsschädlich. Ein kleines Leck, durch das geringe Mengen ausgetreten seien, sei geschlossen worden. Das Lösungsmittel sollte abgepumpt und der ausgetretene Stoff mit Bindemittel beseitigt werden. An dem Kreuz tre...

