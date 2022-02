Panorama : Fußgängerin stürzt unter Linienbus und wird überfahren

Eine Fußgängerin ist in Köln unter einen anfahrenden Linienbus gestürzt und schwer verletzt worden. Die 64-Jährige habe wohl noch versucht, den Türöffner des Busses zu drücken, sei aber hingefallen und überfahren worden, teilte die Polizei in Köln am Dienstag mit. Mit schweren Beinverletzungen sei die Frau in eine Klinik gebracht worden. Der Unfall ereignete sich am Montagabend gegen 18 Uhr.

