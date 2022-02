Panorama : Fußgängerin nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

In Stralsund ist eine Fußgängerin von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ein 57-Jähriger sei am Mittwochmorgen von Rügen kommend in Richtung Innenstadt gefahren, teilte die Polizei mit. Eine 52-Jährige habe eine Einmündung überquert und sei dabei mit dem Wagen des 57-Jährigen zusammengestoßen. Sie wurde den Angaben zufolge schwer verletzt, aber bei Bewusstsein mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

