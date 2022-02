Panorama : Fünf Verletzte bei Zusammenstoß von Kleinbus und Lastwagen

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Kleinbus und einem Lastwagen in Werdohl (Märkischer Kreis) sind am Montagmorgen fünf Menschen verletzt worden. Wie die Kreispolizei berichtete, war der Bus auf einer Bundesstraße aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Lastwagen kollidiert. Dabei wurde die Fahrerin eingeklemmt, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Auch drei Insassen erlitten einen Schock. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

