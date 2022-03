Polizei : Fahrschüler verpasst Fahrlehrer nach Ermahnung Faustschlag

Ein Fahrschüler hat im Sauerland seinem Fahrlehrer einen Faustschlag verpasst, nachdem dieser ihn ermahnt hatte. Der 25-Jährige war nach Angaben der Polizei am Dienstag mit seinem Ausbilder im Ort Plettenberg unterwegs, als er in einer 30er-Zone unerlaubte 40 Stundenkilometer fuhr. Der Fahrlehrer habe ihn daraufhin ermahnt. Der Schüler reagierte den Angaben zufolge aber denkbar unsouverän auf die Kritik: Er hielt den Wagen an, schlug seinem Fahrlehrer ins Gesicht, stieg aus und ging zur Beifahrertür. Als er diese nicht öffnen konnte, zog er davon.

Offenbar quälte den jungen Mann nach de...

