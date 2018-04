BMW Gran Turismo : Fahrfreude anders definiert

BMW bietet im 6er Gran Turismo viel Platz und Komfort in attraktiver Hülle.

von Jan Wrege

28. April 2018, 16:00 Uhr

Der BMW 5er GT war ein angenehmes Auto – wenn man drin saß und ihn nicht von außen sehen musste: klotzig, unproportioniert, irgendwie unfertig. Innen aber: viel Platz, hoher Komfort und feines Ambiente. Beim Design des Nachfolgers hat sich BMW mehr Mühe gemacht. Der 6er erfüllt nun den Anspruch an einen Gran Turismo auch optisch. Er ist länger und niedriger, athletischer und eleganter.

Unser Testwagen in der Version 640i mit einem 340 PS starken 3,0-Liter-Sechszylinder-Benziner steht sehr präsent auf der Straße. Der Einstieg zur leicht erhöhten Sitzposition ist bequem, man findet Platz in perfekt geformten Gestühl. Überhaupt stellt allenthalben das Gefühl von Überfluss ein. 3,07 Meter Radstand erlauben auch hinter sehr komfortables Sitzen. Der Kofferraum ist gigantisch: 610 Liter, bei vorgeklappten Rücksitzlehnen sind es sogar 1800 Liter Stauvolumen. Die ebene Ladefläche ist barrierefrei zugängig. Ohne groß nachdenken zu müssen, laden wir drei Golfbags hinein.

Das Interieur glänzt mit erstklassigen Materialien und ebensolcher Verarbeitung. Die Bedienung fällt leicht, sofern man den gewohnten Dreh-Drückschalter nutzt, die Gestensteuerung für Senderwahl und Lautstärke steckt noch in den Kinderschuhen und ist eher als Spielerei zu betrachten. Echten Nutzen bietet die totale Vernetzung: Stauansagen in Echtzeit, Parkplatzsuche, Routenplanung, SMS-Empfang, WLAN-Hotspot und Hochgenuss für Musikfreunde. Einfach „Spiele Musik von...“ ansagen und schon gibt’s aus Millionen von Songs alles auf die Ohren, was man sich nur wünschen mag.

Der samtweich laufende Sechszylinder stört da nicht. Er ist kaum hörbar, nur unter Last lässt er ein fernes Knurren vernehmen. Die Achtgang-Automatik portioniert die üppige Kraft souverän und zielsicher. Die berühmte „Freude am Fahren“ hat BMW hier anders definiert. Klar hat der 640i dynamische Qualität, doch für die Hatz durch enge Landstraßenkurven ist die über fünf Meter lange und an die zwei Tonnen schwere Fuhre nicht gemacht. Der GT ist dem Wesen nach Gleiter und Reisewagen – das allerdings in Perfektion. Den Fahrkomfort komplettiert umfangreiche Assistenz mit fortgeschrittenen teilautonomen Funktionen. Der 6er GT kann selbstständig durch sanfte Kurven lenken, auf der Autobahn überholen und das Schleichen durch den Stau managen.

Fazit: Der 6er vereint auf einzigartige Weise Vorzüge von SUV, Kombi und Limousine – freilich zu stattlichen Preisen, die mit einigen Optionen leicht Richtung 90 000 Euro streben.

Daten und Preise: BMW 640i Gran Turismo 4-türige, 5-sitzige Schräghecklimousine mit Hinterradantrieb, Länge/Breite/Höhe/Radstand: 5,09 m/2,16 m mit Spiegeln/1,54 m/3,07 m, Kofferraumvolumen: 610 bis 1800 Liter. - 3,0-Liter-Sechszylinder-Turbobenziner, 250 kW/340 PS, max. Drehmoment: 450 Nm bei 1380 - 5200 U/min, 0-100 km/h in 5,4 Sek., Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h, Normverbrauch: 7,0 l/100 km, 159 g CO2/km, Testverbrauch: 8,5 l, EU6; ab 68 100 Euro (Basisbenziner 630i mit 258 PS ab 62 300 Euro, Diesel 630d mit 265 PS ab 66 900 Euro).