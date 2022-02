Unglück : Einsturz der Morandi-Brücke 2018 - Anklage erhoben

Das Polcevera-Viadukt der Autobahn 10 in der norditalienischen Küstenstadt Genua stürzte 2018 ein, was 43 Menschen das Leben kostete. Die Staatsanwaltschaft erhebt nun Anklage gen 59 Beschuldigte.

Die Staatsanwaltschaft im italienischen Genua hat im Fall der 2018 eingestürzten Autobahnbrücke „Ponte Morandi“ Anklage gegen 59 Beschuldigte und zwei Firmen erhoben. Dass es Probleme an der Brücke gab, hätte auch ein Rentner gesehen, zitierte der „Corriere della Sera“ am Donnerstag einen Staatsanwalt aus der Anhörung am Mittwoch. Das Polcevera-Viadu...

