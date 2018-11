Ab 2019 : Einheitliche Kraftstoffkennzeichnung an Europas Tankstellen

In Frankreich ist die Richtlinie schon umgesetzt. Hierzulande passiert es 2019: Die Kraftstoffe erhalten an den Tankstellen eine einheitliche Kennzeichnung.

von dpa

06. November 2018, 16:20 Uhr

Verwirrung adé: Kraftstoffe erhalten in der EU und weiteren Ländern einheitliche Kennzeichnungen. Wie das Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz mitteilt, gelten seit kurzem neue Symbole an Zapfsäulen und Tankklappen.

So sollen Fehlbetankungen vermieden werden. In Frankreich ist die Richtlinie schon umgesetzt, in Deutschland soll das 2019 passieren. Für benzinartige Kraftstoffe gibt es runde Symbole mit einem E und einer Zahl in der Mitte, die den prozentualen Anteil an Bioethanol darstellen sollen. Super 95 und Super Plus 98 wird zu E5, Super E10 wird zu E10 und Super-Ethanol E85 zu E85.

Dieselartige Kraftstoffe haben rechteckige Symbole mit einem B und einer Zahl, die für den Anteil an Bio-Diesel steht. Das kann beispielsweise B7, B10 oder B100 sein. XTL steht für synthetischen Diesel.

Für gasförmige Kraftstoffe gibt es ein rautenförmiges Symbol und den Buchstaben LPG für Autogas, LNG für Flüssig-Erdgas, CNG für Erdgas und H2 für Wasserstoff.

Die neue Richtlinie gilt prinzipiell in allen EU-Ländern, Island, Liechtenstein, Mazedonien, Norwegen und Serbien sowie in der Schweiz und der Türkei.