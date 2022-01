Unfall : Eingeparkt im Brautmodengeschäft

Das Sachschaden ist hoch, doch verletzt wurde niemand. Einer 69-Jährigen hat beim Versuch, ihren Wagen einzuaprarken das Gas- und Bremspedal verwechselt. Was Folgen hatte.

Sie wollte zum Friseur und landete zwischen Hochzeitskleidern: Eine 69-jährige Autofahrerin hat in Kerpen bei Köln beim Einparken Gas- und Bremspedal verwechselt. Hoher Sachschaden und eine erschrockene Angestellte waren das Ergebnis des missglückten Einparkmanövers, wie die Polizei am Donnerstag in Hürth berichtete. Der Wagen beschleunigte, durchstie...

