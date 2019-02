Kia Sportage : Ein bisschen elektrisch

Die Diesel-Top-Variante des Kia Sportage ist mit der 48-Volt-Technik ausgestatt

von Lothar Hausfeld

23. Februar 2019, 16:00 Uhr

Kia Sportage und Hyundai Tucson sind eng miteinander verwandt, bieten ähnliche Ausstattung und gleiche Technik – dennoch verkaufte Hyundai im vergangenen Jahr fast doppelt so viele Tucson-Modelle wie Kia vom Sportage. Warum? Das bleibt auch nach dem Test des Top-Diesel im Sportage vollkommen unklar.

An der Optik kann„s kaum liegen. Der Koreaner passt in die Zeit, wirkt am Heck vielleicht eine Spur zu beliebig, punktet dafür mit einem ausdrucksstarken Gesicht. Am Innenraum kann„s auch nicht liegen: Dort sorgt in der GT-Line-Ausstattung ein unten abgeflachtes Lenkrad mit sinnvoller Tastenbelegung, Lederausstattung mit roten Kontrastnähten (1490 Euro) und grundsätzlich eine wertige Qualität und Verarbeitung für ein sportliches Wohlgefühl.

An der Technik kann„s auch nicht liegen. Es gibt nette Details wie eine Kofferraumklappe, die man nicht nur per Tastendruck auf der Funkfernbedienung oder per angedeutetem Fußtritt öffnen kann, sondern die auch dann einen Auftrag zum Öffnen erkennt, wenn man mit dem Schlüssel in der Hosentasche lediglich ein paar Sekunden hinter der Heckklappe verharrt. Gut, wenn man gerade keine Hände frei hat oder nicht wild unter das Auto treten will wie ein englischer Zweitliga-Fußballer.

An den Motoren kann es auch nicht liegen, erst recht nicht am 185-PS-Diesel. Wie im Tucson so auch im Sportage ist dieser mit einem Mild-Hybrid-System verbunden.

Ein 16-PS-Startergenerator fungiert als zusätzliche, elektrische Antriebsquelle. Für kurze Zeit kann er den Zwei-Liter-Diesel beim Beschleunigen unterstützen oder bei niedrigem Tempo das Fahrzeug in den temporären Ruhestand versetzen, etwa beim Heranrollen an eine rote Ampel. Die benötigte elektrische Energie produziert der Generator selbst über die Bremskraftrückgewinnung.

Trotz der Elektro-Unterstützung wird aus dem Sportage kein Sportwagen – dafür sind SUVs ja nun auch wirklich nicht gemacht. Am Preis schließlich kann„s auch kaum liegen: Hyundai und Kia unterscheiden sich nur im Detail voneinander. Der Top-Diesel kam im Testwagenfall auf 45 660 Euro – kein Schnäppchen, aber das ist der Tucson auch nicht, eigentlich kein SUV. Und so bleibt die Eingangsfrage unbeantwortet – dafür liefert der Sportage aber genügend andere Antworten.