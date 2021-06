Machbarkeitsstudie : Echtzeit-Warnmeldungen in Autos mit 5G

Schlechte Sicht, Unfälle auf der Strecke oder Glatteis: Dass Autos sich gegenseitig warnen, an dieser Idee wird schon lange geforscht. Jetzt wurde ein neues Projekt vorgestellt.

Barcelona | Die alte Idee, dass Autos sich gegenseitig vor Gefahren warnen, wird in einer Machbarkeitsstudie mit Hilfe des schnellen 5G-Datenfunks neu umgesetzt. Vodafone, Porsche und der Kartendienst Here stellten das Projekt zur Mobilfunk-Messe Mobile World Congress am Dienstag vor. Das System soll vor allem greifen, wenn eine Situation für die Fahrer schwer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.