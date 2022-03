Kiel : Drei Verletzte nach eskaliertem Streit über Fahrweise

Bei einer Auseinandersetzung zwischen vier Männern sind am Mittwoch in Kiel drei Personen mit einem Teppichmesser verletzt worden. Auslöser waren dabei im Stadtteil Gaarden offenbar Streitigkeiten über die Fahrweise eines 27-Jährigen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dieser soll drei Insassen eines Wagens im Alter von 22 bis 30 Jahren mit einem Messer leicht verletzt haben. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Das Trio hatte sich nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei am Nachmittag auf dem Ostring an der Fahrweise des 27-Jährigen gestört. Der Mann habe sie mehrfach ausgebremst. Als er in eine Seitenstraße fuhr, folgten ihm die Männer. Mehrere Zeuginnen und Zeugen informierten die Polizei über die folgende Auseinandersetzung. Der 27-Jährige will in Notweh...

