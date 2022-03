Ostholstein : Drei Verletzte bei Unfall auf Autobahn 1 bei Lensahn

Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Lensahn im Kreis Ostholstein sind drei Personen verletzt worden. Ein 62 Jahre alter Autofahrer sei aus noch ungeklärter Ursache beim Verlassen der Autobahn an der Ausfahrt Lensahn seitlich mit dem Fahrzeug eines 58 Jahre alten Mannes kollidiert, teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei seien beide Wagen gegen die Außenschutzplanke geraten und auf dem Seitenstreifen zum Stehen gekommen. Bei dem Unfall am Donnerstag wurde der 62-Jährige nach Polizeiangaben ebenso verletzt wie der 58-Jährige und dessen gleichaltrige Beifahrerin. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht.

