Panorama : DB passt Infrastruktur für Anforderungen von E-Autowerken an

Die Deutsche Bahn will ihre Logistik im Güterverkehr stärker an die Anforderungen der Automobilindustrie für die E-Auto-Produktion anpassen. In Bremen hat der Konzern am Montag ein neues Logistikzentrum wenige Hundert Meter vom Mercedes-Benz-Werk eröffnet. Hier sollen künftig Batteriesysteme für die Produktion der Elektrofahrzeuge des Autokonzerns per Güterzug angeliefert werden, wie beide Unternehmen am Montag mitteilten.

Die Batterien stammen aus dem Mercedes-Werk in Hedelfingen in Stuttgart. Auf der neuen Anlage in Bremen können sie entladen, zwischengelagert und für die spätere Montage vorsortiert werden. In Bremen produziert Mercedes die E-Limousine EQE. „Wir sind stolz, dass Mercedes-Benz uns nicht nur die Auslieferung von Neufahrzeugen in alle europäischen Länder ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.