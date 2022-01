E-Auto : BMW beendet Produktion des i3 im Juni

Zu Beginn der Produktion wurde der BMW i3 skeptisch begutachtet. Mit der Zeit stieg das Interesse an dem Elektroauto-Pionier - und die Konkurrenz aus dem eigenen Haus. Nun stellt BMW die Produktion ein.

Zehn Jahre nach dem Start des Elektroauto-Pioniers BMW i3 stellt der Konzern den Bau des Kleinwagens jetzt ein. Die Produktion in Leipzig werde Ende Juni auslaufen, sagte eine Sprecherin am Freitag in München. Mit dem elektrischen Mini und dem BMW iX1 habe der Konzern in diesem Segment neue Angebote mit großem Potenzial. Zuvor hatte die „Automobilwoch...

