Kollision : Betrunkene Fahrerin kracht in Tankstelle: Loch in Gebäude

Eine betrunkene Autofahrerin hat in Werne (Kreis Unna) die Wand einer Tankstelle durchbrochen. Ein Foto, dass die Polizei am Dienstag veröffentlichte, zeigt ein aus den Angeln gedrücktes Fenster sowie eine Loch in der stark eingedellten Gebäudeseite. Zeugen hatten laut Polizei bemerkt, dass die Frau zum Unfallzeitpunkt am Montagmorgen alkoholisiert war - und hatten ihr den Schlüssel abgenommen. Sie flüchtete zu Fuß durch einen angrenzenden Wald. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen die 39-Jährige kurz darauf ganz in der Nähe fest und brachten sie zur Wache. Ein erster Atemalkoholtest fiel positiv aus. Die Polizei stellte ihr Auto und ihren Führerschein sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Der Schaden am Gebäude wird auf etwa 10.000 Euro beziffert.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.