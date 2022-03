Steinburg : Bei Drogenkontrolle: „Fake-Urin“ in Hosentasche entdeckt

Handy am Steuer und falscher Urin: In der Hosentasche eines 27-jährigen Autofahrers hat die Polizei in Breitenberg (Kreis Steinburg) ein „Fake-Urin“-Tütchen entdeckt. Damit habe er wohl Cannabiskonsum verschleiern wollen, teilte die Polizei am Freitag mit. „Fake-Urin“ ist ein chemisches Präparat, dessen Inhaltsstoffe denen von natürlichem Urin ähneln. Drogenkonsumenten können damit beim Test schummeln.

Der 27-Jährige war der Polizei aufgefal...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.