Nach dem Unwetter : Bahn-Fernverkehr soll am Dienstag wieder weitgehend normal laufen

Nach den Orkantiefs über Norddeutschland laufen die Aufräumarbeiten auf den Gleisen der Deutschen Bahn auf Hochtouren. Die Lage im Fernverkehr soll sich bald wieder normalisieren.

Die Deutsche Bahn kommt beim Aufräumen ihrer Strecken nach eigenen Angaben voran. Ab Dienstag werde wieder ein weitgehend normaler Fernverkehr mit nur noch einzelnen Einschränkungen erwartet, teilte das Unternehmen am Montag mit. „Die Lage auf dem Schienennetz hat sich am Montag deutlich entspannt.“ Restschäden an rund 300 Kilometern Strecke müssen de...

