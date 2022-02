Panorama : Autofahrer übersieht Fußgängerin: 25-Jährige schwer verletzt

Eine 25 Jahre alte Fußgängerin hat bei einem Verkehrsunfall in Peine schwere Verletzungen erlitten. Am Samstagabend sei ein 52-Jähriger mit seinem Auto nach links in eine Straße abgebogen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei übersah er offensichtlich die junge Frau, so dass Auto und Fußgängerin zusammenstießen.

