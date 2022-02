Panorama : Autobahn 61 nach Lastwagen-Unfall voll gesperrt

Die Autobahn 61 bei Nettetal an der niederländischen Grenze ist nach einem schweren Lkw-Unfall voll gesperrt. Ein Lastwagen war am Dienstagmorgen aus bisher unbekannten Gründen in die Mittelleitplanke gefahren und umgekippt, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer sei im Führerhaus eingeklemmt worden und nach ersten Einschätzungen lebensgefährlich verletzt. Die Polizei spricht von einem großen „Trümmerfeld“. Der Lastwagen habe Getreide geladen. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dürften laut Polizei voraussichtlich bis in den Abend dauern.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.