Landkreis Oldenburg : Auto und Trecker stoßen zusammen: Ein Mensch schwer verletzt

Bei starkem Nebel sind bei Wildeshausen in der Gemeinde Großenkneten (Landkreis Oldenburg) ein Auto und ein Trecker zusammengestoßen. Der 83 Jahre alte Autofahrer wurde bei der Kollision in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte der Autofahrer am Freitagmorgen einen vor ihm fahrenden Lastwagen überholen wollen und dabei den ihm entgegenkommenden Trecker bei dem Nebel übersehen.

Rettungskräfte befreiten den Verletzten aus dem Auto und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 28 Jahre alte Treckerfahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 110.000 Euro. Nach dem Unfall liefen rund 100 Liter Diesel auf die Straße und mussten von einer Spezialfirma aufgenommen werden. Die Straße blieb über mehrere Stunden...

