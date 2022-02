Panorama : Auto rutscht bei Glätte von Straße: Fahrer in Lebensgefahr

Auf der Insel Usedom ist ein Mann am Freitag bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 111 lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 58-Jährige zwischen Bannemin und Zinnowitz (Vorpommern-Greifswald) mit seinem Fahrzeug in einer Kurve nach links von der Spur abgekommen, schleuderte durch einen Graben und prallte gegen einen Baum, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach war der Mann bei Frost vermutlich zu schnell für die morgens glatte Fahrbahn unterwegs gewesen. Per Rettungshubschrauber wurde er in die Universitätsmedizin nach Greifswald gebracht. Am Auto entstand ein Totalschaden. Die nördliche Zufahrt zur Ostseeinsel war infolge des Unfalls rund eine Stunde gesperrt.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.