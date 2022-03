Tourismus : ADFC: Niedersachsen ist beliebtestes Ziel für Radreisende

Für Reisende mit dem Fahrrad ist Niedersachsen einer Analyse zufolge das beliebteste Ziel in Deutschland. Von etwas mehr als 10.000 Befragten gaben fast 30 Prozent eine Tour in den Nordwesten an und machten Niedersachsen damit zum meistbefahrenen Bundesland im vergangenen Jahr. Die meisten Radreisenden waren 2021 in der Region Emsland/Osnabrücker Land unterwegs, wie der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) am Mittwoch mitteilte.

Mit der Nordseeküste und Ostfriesland k...

