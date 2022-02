Hamburg : ADAC zu mehr Panneneinsätzen im Norden unterwegs als 2020

Der ADAC hilft Autofahrern, wenn sie eine Panne haben. Auch 2021 sind die Einsatzkräfte wieder tausendfach ausgerückt. Ein Problem tritt am häufigsten auf.

Ob leere Batterien, Motoraussetzer oder Probleme mit den Bremsen - die Mitarbeiter des ADAC sind im vergangenen Jahr im Norden zu mehr Einsätzen als im Vorjahr ausgerückt. So seien die Einsatzzahlen im Vergleich zu 2020 in Hamburg um drei Prozent und in Schleswig-Holstein um vier Prozent gestiegen, wie der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) am D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.