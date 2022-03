Verkehr : ADAC: Mit Sommerzeit steigt die Gefahr von Wildunfällen

Mit der Sommerzeit steigt nach Angaben des Verkehrsclubs ADAC auch die Gefahr von Wildunfällen auf Landstraßen. Aufgrund der Zeitumstellung überschnitten sich der Berufsverkehr und die aktive Zeit von Rehen oder Wildschweinen, teilte der Landesverband Niedersachsen/Sachsen-Anhalt mit.

Bis Ende Mai sollten Autofahrer vor allem in den Dämmerungsstunden besonders wachsam sein und den Fuß vom Gas nehmen. Laut ADAC passierten in den vergangenen Jahren in dieser Zeit rund 20 Prozent mehr Unfälle. Ohnehin gehöre der Wildwechsel außerhalb geschlossener Ortschaften zu den Unfallursachen Nummer eins. Autofahrer sollten unter anderem die Fahrb...

