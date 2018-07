Kraftfahrt-Bundesamt gibt Entwarnung : Technischer Defekt bei Auto-Zulassungen behoben

Wer sein Auto am Freitagvormittag anmelden wollte, wurde wieder nach Hause geschickt. Inzwischen ist die Störung behoben.

von dpa

20. Juli 2018, 11:35 Uhr

Flensburg | Ein technischer Defekt, der bundesweit die Zulassung von Autos in den Straßenverkehrsämtern gestört hat, ist nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) in Flensburg mittlerweile behoben. Dies sagte ein Sprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Laut KBA lag die Störung beim Gesamtverband der Versicherer (GDV). Eine Sprecher des GDV in Berlin bestätigte, dass die Störung seit 7.30 Uhr bei einer Tochtergesellschaft bestand und inzwischen repariert sei.

Zuvor sei nicht absehbar gewesen, wie lange die Störung dauern würde. "Wir können die Leute eigentlich nur nach Hause schicken", sagte eine Sprecherin der Stadt Wuppertal noch am Morgen.