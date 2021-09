Neues Modell : So startet die sechste Generation des Opel Astra

Bühne frei für den neuen Astra: Opel hat jetzt offiziell die nächste Generation des Golf-Gegners enthüllt und dabei noch zwei spannende Nachrichten aus dem Hut gezaubert.

Rüsselsheim | Der neue Astra ist startklar: Den Kompakten in der sechsten Generation will Opel ab Herbst verkaufen und kurz nach dem Jahreswechsel ausliefern, so der Hersteller. Bei der offiziellen Premiere in Rüsselsheim hat Opel noch zwei überraschende Nachrichten aus dem Hut gezaubert. So bleibe der Grundpreis von 22 465 Euro unverändert. Und entgegen erster ...

