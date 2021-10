Dach mit Solarzellen : Mercedes-Studie Sustaineer zeigt neue Ideen für Transporter

Mercedes hat eine neue Technologiestudie vorgestellt, die Ideen für die Transporter der Zukunft versammelt. Viele Lösungen lassen sich auch auf den Pkw übertragen.

Stuttgart | Eine neue Technologiestudie von Mercedes soll zeigen, wie Transporter in der Zukunft sauberer, effizienter und ergonomischer werden können. Mehr als ein Dutzend Innovationen sind dafür ausgewählt worden, teilte der Hersteller in Stuttgart mit. Installiert sind sie in einem Sustaineer genannten Sprinter mit Elektroantrieb. Viele der Neuerungen solle...

