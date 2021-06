Droht der „Super-Stau-Sommer“? : Ferienstart im Norden: Auf welchen Autobahnen es eng werden könnte

In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern beginnen am Freitag die Sommerferien. Nach monatelangem Corona-Lockdown wollen viele Menschen in den Urlaub fahren. Auf einigen Autobahnen drohen lange Staus.

Hamburg | Am kommenden Wochenende (18. bis 20. Juni) starten Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein in die Sommerferien. Das dürfte die Routen in Richtung der deutschen Küsten und auch Richtung Süden voller werden lassen, sagen der Auto Club Europa (ACE) und der ADAC voraus. Zudem bremsen viele Autobahn-Baustellen den Verkehr aus. "Endloslange Blechla...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.