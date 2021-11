SUV : Elektrischer MG: Marvel R fährt bis zu 400 Kilometer weit

Mit einem Elektroauto aus China will die ehemalige Roadstermarke MG auch bei der europäischen Generation E punkten und lässt dafür den Marvel R durchs Feld der Mittelklasse-SUV surren.

München | MG bringt sein erstes als solches geplantes E-Auto in den Handel. Bislang hat die von England nach China emigrierte Traditionsmarke nur umgerüstete Verbrenner im Angebot gehabt. In diesen Tagen soll der eigens um den E-Antrieb herum entwickelte Marvel R an die Ladesäule rollen. Er kostet laut Hersteller mindestens 42 990 Euro. Als 4,67 Meter langes...

