Neue Automarke : Elektrifiziertes Luxus-SUV aus China: Coffee 01 von Wey

Eine weitere Automarke aus China wagt den Schritt nach Deutschland: Wey hat auf der IAA ein SUV mit Plug-in-Hybrid angekündigt, das einen längeren Atem haben soll als die europäischen Konkurrenten.

München | Neuzugang in der gehobenen Auto-Mittelklasse: Auf der IAA Mobility (noch bis 12. September) hat der Hersteller Wey seinen Start in Deutschland angekündigt. Die Marke des chinesischen Großkonzerns Great Wall Motors gibt ihren Einstand zum Jahreswechsel mit dem Geländewagen Coffee 01. Das Fahrzeug soll mit seiner Länge von 4,87 Metern in einer Liga s...

