Kleine Checkliste : Cabrio im Winterschlaf: Saisonkennzeichen kann Geld sparen

Cabrios sind Autos für die warme Jahreszeit. Viele Besitzer parken ihr Gefährt während der Kälteperiode daher in der Garage. Eine Checkliste fürs Überwintern.

München | Wer das Cabrio länger in die Garage stellt, kann Geld sparen. Viele Versicherungen bieten während der Winterpause eine beitragsfreie Ruheversicherung an, sagt der Tüv Süd. Aber Achtung: Wird das Fahrzeug vorübergehend stillgelegt, sollte in der Zeit nicht der Termin für die Hauptuntersuchung (HU) anstehen. Kommt das Auto jedes Jahr zur gleichen Zei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.