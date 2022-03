Wittmund : 85-Jährige von Auto erfasst und tödlich verletzt

Eine 85 Jahre alte Frau ist in Esens im Landkreis Wittmund von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die Seniorin sei am Dienstagabend noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach bisherigem Stand wollte die 85-Jährige mit ihrem Rollator eine Straße überqueren und wurde von dem Wagen eines 41-jährigen Mannes erfasst. Die Insassen des Autos blieben unverletzt.

