Panorama : 62-Jähriger nach Unfall zweier Lastwagen schwer verletzt

Ein 62-jähriger Lastwagenfahrer ist mit seinem Fahrzeug auf einen weiteren Laster aufgefahren und wurde dabei schwer verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte der 62-Jährige den auf der Straße in einem Industriegebiet parkenden anderen Laster eigentlich überholen. Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen in Dissen (Landkreis Osnabrück).

Der 62-Jährige wurde durch den Aufprall in seiner Fahrerkabine eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht - schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Die genaue Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Wegen der Bergungsarbeiten war die betroffene Straße mehrfach gesperrt....

