Osnabrück : 18 Jahre alter Autofahrer verursacht Unfall unter Drogen

Ein 18 Jahre alter Autofahrer hat unter Drogeneinfluss mit seinem Wagen in Osnabrück einen Unfall verursacht. Er sei aus zunächst unbekanntem Grund von seiner Spur abgekommen und gegen vier parkende Autos geprallt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als die Beamten den Unfall aufnahmen, gab der Fahrer zu, zuvor Drogen genommen zu haben. Ein Drogentest bei ihm fiel positiv aus. Dem 18-Jährigen wurde zudem am Samstagnachmittag eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Höhe des Sachschadens war nach Angaben der Polizei zunächst unbekannt.

