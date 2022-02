Panorama : 15 Verletzte bei Massenkarambolage auf A2

15 Menschen sind bei einer Massenkarambolage mit neun beteiligten Fahrzeugen auf der A2 in Höhe Verl (Kreis Gütersloh) verletzt worden. Eine Person sei schwer verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Bielefeld. Demnach kam es am Freitagabend in Fahrtrichtung Dortmund zu einem Unfall eines Transporters, der mit mehreren Insassen besetzt war. Daraufhin folgten weitere Kollisionen, mehrere Fahrzeuge streiften den Transporter. Die genauen Unfallhergänge seien jedoch noch nicht vollständig geklärt, fügte der Sprecher hinzu. Auch zur genauen Unfallursache konnte er noch keine Angaben machen.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.