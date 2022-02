Knappe Niederlage : Aus für deutsches Team Rogue beim Rainbow Six Invitational

Das deutsche Rainbow-Six-Team Rogue ist in der ersten Runde der Playoffs des Six Invitational ausgeschieden. Rogue scheiterte an der thailändischen Mannschaft Elevate mit 1:2.

„Nicht das Ergebnis, das wir wollten“, schrieeb Rogues Trainer Matthew „meepeY“ Sharples zum Turnier-Aus auf Twitter. Nach dem Rückstand in der ersten Runde gelang es seinem Team, das Spiel zu drehen und mit einer Führung in die Verlängerung zu gehen. In der letzten Runde konnte Elevate in einer Eins-gegen-Eins-Situation das Spiel jedoch für sich entsc...

