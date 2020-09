Kinderpodcast „Ole schaut hin" : Wie kommt das Wasser in die Flüsse und Seen?

In der neuen Folge dreht sich alles ums Wasser. Hilfe bekommt Eule Ole vom „Wissen macht Ah!"-Moderator Ralph Caspers.

von Bastian Rabeneck

05. September 2020, 09:15 Uhr

Als Vogel hat Ole mit dem Thema Wasser ja eher wenig zu tun. Natürlich planscht die Eule ab und zu im kühlen Nass, das Tauchen und Schwimmen überlässt Ole dann aber doch lieber den Fischen. Für viele Hörer des Kinderpodcasts "Ole schaut hin" ist das Thema Wasser aber offenbar wirklich wichtig. Ole hat nämlich gleich drei Fragen geschickt bekommen, bei denen es sich um diese lebenswichtige Flüssigkeit dreht. Melissa möchte wissen, woher eigentlich das Wasser in den Flüssen und Seen kommt. Ylva interessiert, wo das ganze Meerwasser hingeht, wenn Ebbe ist. Und Emilia fragt sich, woher überhaupt das ganze Wasser auf der Erde kommt.

Etwa zwei Drittel der Erde sind nämlich mit Wasser bedeckt. Das sind grob geschätzt 1,4 Trillionen Liter Wasser. Eine Trillionen hat 18 Nullen, eine unvorstellbar große Zahl also. Und irgendwoher muss das Wasser ja gekommen sein.

Um diese Menge an spannenden Fragen zu beantworten, hat Ole einen Experten gefunden, der sich im Fernsehen seit fast 20 Jahren mit kniffligen Problemen beschäftigt: Ralph Caspers, Moderator der Sendung "Wissen macht Ah!". Wer seit so langer Zeit schwierige Fragen wie "Warum werden manche Menschen häufiger von Mücken gestochen als andere?" oder "Wie springt ein Flummi?" beantwortet, der findet bestimmt auch heraus, was es mit dem ganzen Wasser auf der Erde auf sich hat.

Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert. Alle Folgen gibt es hier im Archiv.

Kinder können Ole ihre Fragen stellen, per Email an fragen@ole-podcast.de oder telefonisch unter der Nummer 0541/310-334. Ganz wichtig: immer den Namen, das Alter und die Frage des Kindes hinterlassen –und eine Telefonnummer, für Rückfragen.