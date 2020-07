Kinderpodcast der NOZ am 18. Juli 2020 : Ole erforscht den Beutelwolf: Warum konnte das ausgestorbene Tier sein Maul so weit öffnen?

In dieser Folge des Kinderpodcasts forscht die blaue Eule Ole nach dem Beutelwolf, auch bekannt unter dem Namen Tasmanischer Tiger. Der soll angeblich sein Maul viel weiter aufbekommen haben als andere Tiere. Jetzt will Ole herausfinden, warum der Beutelwolf so eine große Klappe hatte - und warum es ihn heute nicht mehr gibt.

von Bastian Rabeneck

18. Juli 2020, 09:15 Uhr

Ole kennt sich im Reich der Tiere ziemlich gut aus. Kein Wunder, schließlich hat er als Eule aus der Luft den perfekten Überblick über seine tierischen Kollegen. Die Frage von Jon aus Tastrup in Schleswig-Holstein stellt unseren neugierigen Flieger aber doch vor eine Herausforderung. Jon möchte von Ole wissen: Warum können Beutelwölfe ihr Maul weiter öffnen als andere Tiere?

Da fragt sich Ole zuerst einmal, was zum Kuckuck denn überhaupt ein Beutelwolf ist? Von einem Tier mit so einer großen Klappe hat er noch nie gehört. Dafür weiß aber Dr. Frieder Mayer ziemlich gut darüber Bescheid. Der arbeitet als Stellvertretender Leiter des Forschungsbereiches Evolution im Museum für Naturkunde in Berlin und kennt sich besonders gut mit Säugetieren aus. Dr. Mayer verrät Ole zum Beispiel, dass der Beutelwolf auch unter dem Namen Tasmanischer Tiger bekannt war und vor 80 Jahren in Australien ausgestorben ist. Das erklärt dann wohl auch, warum die blaue Eule den Beutelwolf noch nicht kennengelernt hat.

