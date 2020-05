Kinderpodcast mit Alexander Herrmann : Warum riecht mein Pipi anders, wenn ich Spargel esse? Ole fragt beim Star-Koch nach

Diese Frage hat sich wohl jeder schon einmal gestellt: "Warum riecht mein Pipi anders, wenn ich Spargel gegessen habe?" Das möchte der sechsjährige Kjell aus der Nähe von Hamburg wissen. Natürlich macht sich Ole, die schlaue Eule, gleich auf die Suche nach Antworten – und bekommt Hilfe von TV- und Sterne-Koch Alexander Herrmann.

von Louisa Riepe

09. Mai 2020, 09:30 Uhr

Von April bis Juni ist Spargelzeit. Ganz egal ob grüner oder weißer Spargel, gekocht mit Sauce Hollandaise oder überbacken mit Käse: Nach dem Genuss steigt einem auf der Toilette immer ein seltsamer Duft in die Nase. Urin riecht anders, wenn man Spargel gegessen hat. Aber warum eigentlich?

Diese Frage will Ole, die große blaue Eule, in dieser Folge seines Podcasts beantworten. Dazu holt er sich Hilfe: der berühmte Zwei-Sterne-Koch Alexander Herrmann teilt sein Wissen mit den Hörern. Zusammen finden die beiden heraus...

was im Körper passiert, wenn man Spargel isst,

was genau das Pipi so übel riechen lässt,

was Spargel und ein Vulkan gemeinsam haben,

und ob man gegen den Geruch etwas tun kann.

Dabei hat Alexander Herrmann noch eine ganz besondere Aufgabe für alle Kinder: Die Spargel-Challenge.

