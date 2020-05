Kinderpodcast am 30. Mai 2020 : Können eigentlich alle Vögel schwimmen? Eule Ole berichtet über seine Verwandten

Enten und Schwäne können schwimmen – das ist völlig klar. Aber was passiert, wenn ein Huhn oder ein Wellensittich ins Wasser fällt?

von Bastian Rabeneck

30. Mai 2020, 09:20 Uhr

Ole behauptet ja ganz sicher, dass er super schwimmen kann. Genau so gut wie Enten oder Schwäne wird sich die Eule jedoch sicherlich nicht über Wasser halten. Aber wie sieht es zum Beispiel bei Wellensittichen oder Hühnern aus? Können die ebenfalls schnell ans Ufer paddeln, wenn sie im Wasser landen? Und noch viel wichtiger: Können die Vögel mit nassen Federn überhaupt fliegen? Antworten auf diese Fragen möchte der 9-jährige Ron aus Osnabrück gerne haben.

Um das herauszufinden, hat Ole bei Peter Berthold angerufen. Der ist nämlich Ornithologe. Das ist ein anderes Wort für Vogelexperte. Peter Berthold weiß richtig viel über Oles gefiederte Verwandte und hat sogar schon einige Bücher über Vögel geschrieben. Ole glaubt zwar nicht, dass er von Peter Berthold noch das Tauchen lernt, aber es wäre ja schon gut zu wissen, ob das Wasser für seine Vogel-Kollegen gefährlich ist oder nicht.

