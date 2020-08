Aufnahmestudio unter dem Bett : So wird unser News-Update „Audio Snack“ unter Corona-Bedingungen täglich eingesprochen

Seit rund fünf Monaten wird morgens ein Nachrichten-Update eingelesen - meist aus dem Home Office.

von Anna Rüb

21. August 2020, 18:00 Uhr

Es ist bereits hell, als der Wecker klingelt. Ich fühle mich, als wäre es noch mitten in der Nacht. 5.30 Uhr zeigt das Display meines Smartphones an. Zeit zum Aufstehen. Ich bin müde, mein Körper noch wie gelähmt. Ich will mich noch einmal umdrehen, noch einmal die Augen schließen – nur für ein paar Minuten. „Halt Stop!“, ruft die Stimme der Vernunft in meinem Kopf. „Du musst aufstehen! Die News sprechen sich nicht von alleine ein.“ Also quäle ich mich aus dem Bett.

Zum Glück habe ich es nicht weit: Home Office sei Dank! Seit ein paar Monaten arbeiten wir weitestgehend von Zuhause. Also schlurfe ich nur ein paar Meter weiter nach nebenan in die Küche. Ich merke, mein Mund ist trocken. Also trinke ich erst einmal ein großes Glas Leitungswasser. Die kalte Flüssigkeit weckt meine Lebensgeister.

Das Aufnahme-Studio unter dem Bett

Im Haus ist es ansonsten noch ganz ruhig. Mein Freund schläft noch – ebenso die anderen Bewohner des Hauses. Ich lese den Audio Snack, den unser Spätdienst vorbereitet hat, laut vor, um meine Stimme ein bisschen aufzuwärmen. In 120 Sekunden informieren wir von Montag bis Freitag täglich über die wichtigsten Nachrichten aus der Region. Das News-Update ist auf unseren Portalen, über die News-App, Smartspeaker und die bekannten Streaming-Plattformen zu hören.

Ich checke den Newsticker. Ist noch etwas Wichtiges über Nacht passiert? Eine kleine Meldung tausche ich aus. Dann geht es los: Ab ins Aufnahme-Studio – unters Bett.

Als wir vor ein paar Wochen ins Home Office geschickt wurden, musste ich mir Zuhause ein Audio-Studio einrichten. Ein Raum, der möglichst klein ist und nicht schallt. Das Bett steht auf einem Podest. Im Stauraum darunter kann ich problemlos sitzen. Perfekt für mein Anliegen.

Im Schlafanzug und mit ungekämmten Haaren

Aufnehmen kann ich auch im Schlafanzug, mit ungekämmten Haaren. Mich sieht ja keiner. Aber mich hören, das tun in Corona-Hochzeiten knapp 10.000 Menschen täglich.

Ich starte die Aufnahme. Der erste Versuch: Müde und kratzig klingt meine Stimme, noch total verschlafen. Wie peinlich! Die Hörer müssen denken, dass ich gerade erst aus dem Bett gefallen bin. Naja, das stimmt ja auch irgendwie.

Ich stehe noch einmal auf und gehe zurück in die Küche. Dort mache ich ein paar Übungen zum Aufwärmen. Den ganzen Körper dehnen und ausschütteln, den Kreislauf in Schwung bringen. Dabei plappere ich einen Zungenbrecher: „Zehn Ziegen zogen zehn Zentner Zucker zum Zoo“. Mir wird warm.

News-Updates für drei Bundesländer

Zurück unterm Bett starte ich die Aufnahme erneut. Meine Stimme ist viel wacher als vorher. Ein lautes, anhaltendes Knarzen vom Lattenrost verrät, dass mein Freund über mir im Bett wach geworden ist. Ich lache los. Ich weiß, dass ich die Stelle eh noch einmal aufnehmen muss. Nach ein paar Sekunden habe ich mich wieder beruhigt. Ich schaue auf den Zeitstrahl: Minute zwei läuft gerade. Die letzten Sekunden werde ich später einfach herausschneiden.

Drei Newsbriefings lese ich ein: für die Region Osnabrück und Emsland, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Es sind teilweise Regionen, in denen ich mich nicht auskenne.

Meine Kollegen geben in den vorbereiteten Briefings Hinweise, wie sich manche Wörter – insbesondere Orte und Namen aussprechen. Und trotzdem schleichen sich Fehler ein. Es heißt „Usedommm“ nicht „Usedooom“. Vielleicht habe ich als Rheinländerin an den Kölner Dom gedacht. Wer weiß, was mir mein noch müdes Hirn für einen Streich spielen wollte.

Die Entstehung des „Audio Snack“

Ein kurzer Rückblick auf die vergangenen Monate zeigt: der Audio Snack wird besser und besser. Und auch ich werde schneller und routinierter. Angefangen haben wir Mitte März mit einem Pandemie-Update „Coronavirus aktuell“. Mehrere Wochen haben wir täglich sogar zwei Mal die wichtigsten Corona-News eingesprochen. In den ersten Wochen nach dem Lockdown überschlugen sich die Ereignisse. Wir versuchten die Hörer so gut es ging auf dem Laufenden zu halten. Dann wurde die Nachrichtenlage ruhiger. Wir reduzierten auf ein Newsbriefing am Tag. Irgendwann gab es auch wieder Nachrichten abseits von Corona. Also entschieden wir uns, das Corona-Update schließlich umzubenennen. So entstand der Audio Snack.

Mittlerweile ist es morgens hell, wenn der Wecker klingelt. In den zwei Stunden der Aufnahme kann ich beobachten, wie die Sonne über der Stadt immer höher steigt.

Ich habe mich an die Situation gewöhnt und auch mein Freund hat sich angepasst. Wenn ich morgens aufnehme, versucht er sich ruhig zu verhalten. Das heißt: Kein Radio oder Musik beim Duschen. Auch lange im Bett wälzen und zu viel bewegen geht nicht mehr. Am besten, bewegt er sich gar nicht.

Etwas Positives hat es aber auch für ihn: Schon vor dem Aufstehen ist er über die wichtigsten Ereignisse informiert. Und das aus drei Bundesländer.