Podcast : „Mein Weg durch die Karwoche“

von svz.de

07. April 2020, 05:00 Uhr

„Mein Weg durch die Karwoche“. So heißt der Podcast von Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt in unserer Zeitung. In fünf Folgen begleitet sie die Leserinnen und Leser in Erfahrungen, die in diesen Tagen vor Ostern anders sind als sonst.

Ihre zweite Folge widmet Kühnbaum-Schmidt guten Nachrichten, die sie entdeckt hat: In ihrer Zeitung, in der Passionsgeschichte und in einem ihrer Lieblingsgedichte. Und sie denkt an Menschen in der italienischen Partnerregion der Landeshauptstadt.