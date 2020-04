Podcast Folge 4 : „Mein Weg durch die Karwoche“

In fünf Folgen begleitet sie die Leserinnen und Leser in Erfahrungen, die in diesen Tagen vor Ostern anders sind als sonst.

von svz.de

09. April 2020, 05:00 Uhr

„Mein Weg durch die Karwoche“. So heißt der Podcast von Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt in unserer Zeitung. In fünf Folgen begleitet sie die Leserinnen und Leser in Erfahrungen, die in diesen Tagen vor Ostern anders sind als sonst.

Aus dem Fenster zu schauen, war früher ein typischer Zeitvertreib, jetzt ist es unfreiwillig wieder aktuell geworden. In ihrer vierten Folge schaut Kühnbaum-Schmidt durch verschiedene Fenster: in ihrem Arbeitszimmer, in Kirchen und anderen Orten, die ihr besonders wichtig sind.