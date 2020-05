Podcast “ende gut.” : Reiseautorin: Andere Kulturen gehen deutlich entspannter mit dem Tod um

In Tibet werden Leichen den Geiern “zur Überführung ins Bardo” überlassen, in Mexiko ein rauschendes Fest gefeiert, um den Toten zu Gedenken: Abschiedsrituale sind so vielfältig wie die Menschheit selbst. Darum geht es in dieser Episode des Podcasts “ende gut.”

von Ann-Kathrin Scholz

24. Mai 2020, 09:00 Uhr

Hamburg | Marlene Rybak’s Karriere als Reisebloggerin ging damit los, dass sie unbedingt die Grabstätte des Tierfilmers Michael Grizmek in Tansania sehen wollte. Seitdem hat sie über 60 Länder bereist und dabei die verschiedensten Traditionen rund um den letzten Abschied erlebt.





Im Gespräch mit Moderatorinnen Victoria Dietrich und Evgeniya Polo erzählt sie von skurillen Rituale, Aberglauben und davon, wie sie sich nun selbst ihren letzten Abschied vorstellt.