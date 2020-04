Ohne Abo: „Coronavirus aktuell“ zum Anhören : Das News-Briefing am Donnerstagmorgen

von svz.de

23. April 2020, 08:00 Uhr

„Coronavirus aktuell“ zum Anhören: In 120 Sekunden geben wir Ihnen täglich in unserem Flash-Briefing einen Überblick über die relevantesten Entwicklungen in Mecklenburg-Vorpommern.

Was ist ein Flash-Briefing?

Der Begriff setzt sich zusammen aus den englischen Wörtern Flash (Blitz) und Briefing (Zusammenfassung/Information). Damit sind kurze, informative Audiobeiträge gemeint, die online bereitgestellt und jederzeit abrufbar sind.

Worum geht es bei „Coronavirus aktuell“?

„Coronavirus aktuell“ ist ein Flash-Briefing aus Schwerin für MV. Der Audiobeitrag fasst in 120 Sekunden zusammen, welche aktuellen Auswirkungen das Coronavirus auf den Alltag in Mecklenburg-Vorpommern hat. Hier erfahren Sie kurz und knapp, welche Institutionen geschlossen haben, wo es Hilfe gibt und mit welchen Einschränkungen Sie rechnen müssen.

Wo kann ich „Coronavirus aktuell“ hören?

Sie können das Flash-Briefing ganz einfach auf dem Smartphone hören. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist, eine der gängigen Apps herunterzuladen – beispielsweise „Spotify“ oder „Deezer“. Für iPhones gibt es zusätzlich die App „Apple Podcasts“. Über die integrierte Suchfunktion ist „Coronavirus aktuell“ leicht zu finden. Das Flash-Briefing steht auf allen Kanälen übrigens kostenlos zum Abruf bereit.

Gibt es aktuelle Nachrichten zum Coronavirus auch kompakt zum Nachlesen?

Das Corona-Briefing ist ein Newsletter, der täglich um 15 Uhr für Sie verschickt wird. Hier finden Sie einen schnellen Überblick über alles, was in Ihrem direkten Umfeld, Mecklenburg-Vorpommern und Deutschland rund um das Thema Coronavirus passiert. Wer mehr erfahren will, kommt über einen Link im Newsletter zu den hintergründigen Informationen und Analysen auf svz.de und nnn.de.