Podcast Coronaland : Kirchen gesperrt: Richtig, Angriff auf Religionsfreiheit oder Strafe Gottes?

Wie funktioniert Kirche während der Corona-Pandemie? Ist die Schließung der Kirchen auch an Ostern vertretbar? Und warum lässt Gott das überhaupt zu? Darum geht es in der neuen Folge des Podcasts "Coronaland".

von Mark Otten und Anna Scholz

10. April 2020, 11:03 Uhr

Schwerin | Ostern 2020 wird für Gläubige unvergessen bleiben – denn sie dürfen es nicht wie gewohnt feiern. Doch viele Geistliche suchen nach kreativen Lösungen, um weiter mit der Gemeinde in Kontakt zu bleiben. Wie das gehen kann, erzählt Pastorin Anja Botta vom Kirchenkreis Hamburg-Ost in der siebten Folge unseres Podcasts "Coronaland". Außerdem beantwortet Helga Kuhlmann, Professorin für evangelische Theologie an der Uni Paderborn, die Frage, ob die Corona-Pandemie eine Strafe Gottes ist, wie es ein katholischer Weihbischof aus der Schweiz behauptet.

